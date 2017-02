Iraq, Onu: corsa contro tempo per fronteggiare esodo da Mosul

Per costruire altri rifugi e ospitare sfollati

Baghdad, 19 feb. (askanews) - Le Nazioni Unite sono impegnate in una corsa contro il tempo per realizzare altri rifugi prima della prevista ondata di sfollati da Mosul, dove le forze irachene hanno lanciato un'offensiva per riconquistare la parte ovest della città.

"Stiamo lottando contro il tempo per preparare siti di emergenza a sud di Mosul e ricevere famiglie sfollate", ha dichiarato il coordinatore umanitario dell'Onu in Iraq, Lise Grande.

(fonte AFP)