Iraq, nuova manifestazione silenziosa per riforma elettorale

Baghdad, 17 feb. (askanews) - Migliaia di iracheni, per lo più sostenitori del leader sciita Moqtada al Sadr, sono scesi in piazza a Baghdad in una protesta silenziosa per chiedere la riforma della legge elettorale e un ricambio completo della commissione elettorale.

I manifestanti sono rimasti completamente silenti per oltre un'ora, con le bandiere irachene alzate. Molti di loro avevano lo scotch sulla bocca.

La settimana scorsa un'analoga manifestazione era sfociata in scontri con le forze di sicurezza che hanno fatto ricorso a gas lacrimogeni e proiettili di gomma per allontanare i manifestanti che tentavano di entrare nella Zona Verde.

A settembre sono previste delle elezioni provinciali: le leggi elettorali in vigore favorirebbero, secondo i manifestanti, i partiti al potere, sospettati di corruzione e nepotismo. (fonte afp)