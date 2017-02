Iraq, Nato lancia addestramento forze sicurezza "anti-esplosivi"

In territorio iracheno per "rafforzare lotta a Isis" nel Paese

Bruxelles, 5 feb. (askanews) - La Nato ha annunciato oggi il lancio di un programma di formazione in Iraq delle forze di sicurezza locali, allo scopo di far fronte con maggiore efficacia ai rischi posti dagli "ordigni esplosivi improvvisati" utilizzati dal gruppo dello Stato islamico. "Circa 30 soldati partecipano alla prima sessione di cinque settimane", ha reso noto la Nato in un comunicato, aggiungendo che i paesi dell'Alleanza atlantica forniscono i dispositivi di protezione ai soldati iracheni nel quadro della loro formazione.

Questo nuovo programma verrà eseguito "in parallelo ai corsi di formazione condotti dalla Nato in Iraq, sulla cooperazione militare civile", ha affermato l'Alleanza, ricordando che gli Alleati avevano concordato al vertice di Varsavia nel mese di luglio 2016 di estendere al territorio iracheno la stessa formazione precedentemente avviata in Giordania. Tali programmi contribuiscono a "rafforzare la propria sicurezza e la capacità del paese di combattere l'Isis", ha commentato il segretario generale Jens Stoltenberg.

(fonte afp)