Iraq, lacrimogeni per disperdere protesta contro premier Abadi

Disordini durante visita in al Wasit nel centro del Paese

Roma, 28 feb. (askanews) - Le forze di sicurezza irachene hanno fatto ricorso ai lacrimogeni per disperdere una manifestazione di protesta studentesca contro il primo ministro Haider al Abadi nella città di Kut, capoluogo della provincia di al Wasit che si trova a circa 170 chilometri a sud della capitale Baghdad. Lo riferiscono media locali

Secondo quanto scrive sul suo sito online la tv satellitare curda Rudaw, "questa mattina centinaia di studenti dell'università di al Kut dove era giunto in visita il premier hanno inscenato una protesta gridando slogan contro Abadi costringendo le forze di sicurezza a sparare in aria e lanciare gas lacrimogeni", riferisce l'emittente.

Abadi, giunto nel capoluogo per tenere una riunione del Consiglio dei ministri, "ha dovuto lasciare in fretta l'ateneo", come aggiunge Rudaw.