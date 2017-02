Iraq, Isis rivendica attacco kamikaze compiuto da un "britannico"

Baghdad, 20 feb. (askanews) - Lo Stato islamico (Isis) ha rivendicato oggi un attacco suicida nei pressi di Mosul nel nord dell'Iraq, affermando che sarebbe stato eseguito da un suo kamikaze britannico. La rivendicazione è stata segnalata da Site, sito d'intelligence statunitense.

"L'aspirante al martirio, il fratello Abu Zakariya al-Britani - che Allah lo accetti - ha fatto esplodere il suo veicolo carico di esplosivi su un quartier generale dell'esercito dei Rafidhi e le sue milizie nel villaggio di Tal Kisum, a sud ovest di Mosul", si afferma nell'annuncio che non dice quando si è verificato l'attacco, come riporta Site. Il gruppo jihadista usa la parola "Rafidha", che significa "Rifiutanti", per indicare i musulmani di confessione sciita in modo dispregiativo perché considerati eretici.

Forze della Hashed al-Shaabi ("Mobilitazione Popolare"), un'alleanza paramilitare dominata da milizie sciite sostenute da Teheran, sono attive nella zona menzionata nella dichiarazione. Queste milizie stanno combattendo al fianco delle forze governative nell'offensiva lanciata domenica per riprendere la riva occidentale di Mosul, roccaforte Isis nel mirino di una vasta offensiva scattata lo scorso 17 ottobre.