Iraq, Isis a corto di kamikaze a Mosul usa disabili su autobombe

Washington, 24 feb. (askanews) - I jihadisti dello stato islamico (Isis) stanno costringendo oltre i bambini anche persone disabili a salire a bordo di camion carichi di esplosivo per farli detonare contro le forze di sicurezza irachene a Mosul. Lo ha detto un generale della coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti.

La barbara pratica, insieme ad altre misure sul campo di battaglia sempre più disperati, è un segno che il gruppo è conscio che la sconfitta è inevitabile, dicono i funzionari.

Parlando a France Presse e ad altri giornalisti a Baghdad questa settimana, generale di brigata dell'aviazione Usa, Matt Isler ha detto che il gruppo terroristico ha adottato nuove tecniche coercitive nel suo uso di autobombe suicide perché i jihadisti sembrano essere a corto conducenti pronti al martirio. "Abbiamo visto persone che vengono portati a un VBIED (veicolo carico di ordigni esplosivi improvvisati, messe su e incatenate nel VBIED", ha detto Isler prima di aggiungere: "Abbiamo visto bambini messi in VBIED come autisti, persone che non sono in grado di camminare".