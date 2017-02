Iraq, inviato Onu: ancora grande sfida per forze irachene a Mosul

New York, 2 feb. (askanews) - Le forze irachene affrontano "una grande sfida" nell'offensiva a Mosul per la riconquista della zona occidentale della città ancora sotto il controllo dello Stato Islamico. Lo ha dichiarato l'inviato Onu per l'Iraq Jan Kubis.

I civili "sono in grande pericolo", ha aggiunto Kubis parlando al Consiglio di sicurezza Onu e ammonendo "sul numero" di vittime "troppo elevato". "I progressi visibili non devono nascondere che la battaglia è e resta una grande sfida, in particolare all'interno della città vecchia e nella parte occidentale di Mosul", ha aggiunto l'inviato Onu.

(fonte afp)