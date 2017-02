Iraq, il ministro Pinotti incontra premier Abadi a Baghdad

Roma, 1 feb. (askanews) - Il premier iracheno, Haider al Abadi, ha incontrato oggi il ministro della Difesa italiano, Roberta Pinotti, in visita ufficiale nel Paese arabo. E' quanto riferisce in un comunicato lo stesso ufficio di Abadi ripreso dalla tv satellitare "Al Somaria".

Secondo quanto riporta l'emittente "l'incontro è stato incentrato sul consolidamento delle relazioni nei settori di sicurezza, militare, addestramento e guerra al terrorismo ed alla sua ideologia".

Nel comunicato si aggiunge che il titolare della Difesa "Pinotti si è congratulata con Abadi e il popolo iracheno per le vittorie ottenute a Mosul (contro i jihadisti dello Stato islamico, ndr), e ha confermato il proseguimento del sostegno del suo Paese all'Iraq nei campi militari e dell'addestramento ed altri campi".

Il ministro della Difesa del governo di Roma, ha indicato che "l'Italia conosce il grande ruolo futuro dell'Iraq nella regione e concorda con la sua visione sull'importanza della lotta per estirpare l'ideologia terroristica e della cooperazione internazionale per sconffiggerlo", come viene riportato nel comunicato del governo di Baghdad.

La Pinotti "accompagnata dal generale Graziano ha incontrato inoltre il generale americano, Townsend, comandante della coalizione internazionale anti-Isis a Baghdad, come ha informato in un tweet il ministero della Difesa.

Il ministro Pinotti, si trova oggi in Iraq per una visita che prevede dopo la tappa Baghdad, uno nel capoluogo della regione autonoma del Kurdistan iracheno, Erbil, e l'altro a nord di Mosul dove i tecnici della ditta emiliana Trevi sono impegnati nei lavori di manutenzione della diga.