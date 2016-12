Iraq, Hwr: bambini-soldato reclutati da gruppi armati legati a Pkk

Baghdad, 22 dic. (askanews) - Due gruppi armati legati al Pkk curdo reclutano nel Nord dell'Iraq bambini-soldati che hanno partecipato ad alcuni combattimenti. Lo ha denunciato oggi Human Rights Watch (Hrw) che ne chiede la "smobilitazione".

L'organizzazione per la difesa dei diritti umani afferma di aver contato 29 casi di bambini curdi e yazidi reclutati dall'Hpg, ala militare del Pkk, e da Ybs, gruppo armato espressione della minoranza yazida vicino anch'esso vicino al Pkk.

Alcuni bambini-soldato interpellati da Hrw hanno affermato di aver "partecipato a dei combattimenti", altri hanno detto di aver montato la guardia a dei posti di blocco o di aver pulito e preparato delle armi. Uno di loro, giovane yazida incontrato da Hrw in un campo profughi nel Kurdistan iracheno, ha detto di essere stato reclutato da Hpg nel 2014, quando aveva 14 anni. "Anche sei i gruppi armati non mandano i bambini al fronte, li mettono in pericolo formandoli in delle zone dove la Turchia ha proceduto a degli attacchi aerei nell'ambito del suo conflitto con il Pkk, come per esempio nella zona montuosa di Qandil", regione del Nord dell'Iraq che serve da base al Pkk, spiega la Ong.

Human Rights Watch in un suo comunicato sottolinea che il reclutamento di bambini-soldato è vietato dal diritto internazionale e ne chiede pertanto la "smobilitazione immediata". (con fonte Afp)