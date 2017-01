Iraq, governativi respingono attacco Isis su parte liberata Mosul

Roma, 26 gen. (askanews) - Le forze irachene hanno respinto un attacco dei jihadisti dello Stato Islamico (Isis) che puntavano a riprendere la zona liberata della città di Mosul. L'area si trova sul versante orientale del fiume Tigri che divide in due il capoluogo oggetto di una vasta offensiva lanciata dai governativi lo scorso 17 ottobre per cacciare gli uomini del Califfato nero. Lo riferiscono media locali.

"Elementi dell'organizzazione terroristica, approfittando del maltempo, hanno attaccato il perimetro dei quartieri liberati al Baath e al Thubbat che si affacciano sulle rive del Tigri dalla parte orientale della città", ha detto il generale Saadi al Khatuni dell'antiterrorismo iracheno, come riporta la tv satellitare curda Rudaw. Il generale ha quindi spiegato che "gli attaccanti erano 13 uomini armati che sono arrivati dal versante opposto del fiume a bordo di due barche, e dopo essere stati affrontati dalle nostre forze si sono asserragliati in negozi commerciali ed alcune case" dove hanno preso in ostaggio un numero di civili.

Ma "dopo oltre 3 ore di scontri a fuoco, la situazione è stata risolta dalle forze irachene con l'uccisione di 9 terroristi, la cattura di uno e la fuga di altri 3", ha detto il generale.