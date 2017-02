Iraq, esercito: capo intelligence di Isis ucciso in raid a Mosul

Roma, 14 feb. (askanews) - L'esercito iracheno ha annunciato l'uccisione del capo dell'intelligence dello Stato Islamico (Isis) in un raid aereo su Mosul, roccaforte del Califfato nero nel mirino di una vasta campagna militare lanciata da Baghdad lo scorso 17 ottobre. Lo riferiscono media arabi.

"Informazioni d'intelligence precise ci hanno guidati a colpire a Mosul il responsabile generale dell'intelligence dell'organizzazione di Daesh (acronimo in arabo dell'Isis): si tratta del terrorista Haqqi Ismail Uwaid al Amiri noto anche come Abu Mohammed", ha detto in una dichiarazione riportata dal quotidiano al Quds al Arabi, il maggiore dell'esercito Abdul Salam al Jiburi.

"Al Amiri è stato individuato mentre stava camminando a piedi nel quartiere al Tairan (nella parte meridionale di Mosul) ed è stato preso di mira da un aereo", ha aggiunto il maggiore senza indicare se si è trattato di un jet militare iracheno oppure della Coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti.

Inoltre, secondo il capitano dell'esercito Khalid Nuiddine al Awussi, in un serie di raid, questa volta compiuti da F-16 della Coalizione internazionale, "sono stati presi di mira due edifici utilizzati dall'Isis come abitazioni di suoi combattenti stranieri nel quartiere Mosul al Jadidah". In questi raid, "sono rimasti uccisi 13 Foreign Fighters e feriti altri 18", ha aggiunto il capitano come riporta l'agenzia di stampa turca Anadolu.