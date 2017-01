Iraq consegna a Turchia nomi di 100 terroristi Isis da estradare

Roma, 12 gen. (askanews) - L'Iraq ha consegnato alla Turchia una lista con i nomi di 100 "terroristi" iracheni dello Stato Islamico (Isis) che si troverebbero in Turchia, chiedendo la loro estradizione. E' quanto ha rivelato Sputnik, agenzia russa che cita fonti locali.

La lista dei nomi "è stata consegnata al premier turco Binali Yildirim durante la sua visita a Baghdad da una delegazione di turcomanni" (una minoranza di origini turche che vive principalmente nel governatorato di Ninive nel Nord dell'Iraq) come ha detto all'agenzia russa, Ali al Beyati, portavoce della "Fondazione per la Salvezza dei Turcomanni".

Secondo il portavoce "si tratta di esponenti dell'Isis originari del distretto di Tel Afar a Ovest di Mosul fuggiti in Turchia" dopo l'inizio della vasta offensiva scattata lo scorso 17 ottobre per la liberazione di Mosul, 'capitale' irachena del Califfato in Iraq.

Domenica scorsa il primo ministro turco si era recato a Baghdad per un incontro con il suo omologo iracheno Haider al Abadi.