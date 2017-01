Iraq, coalizione porta a 450 i consiglieri militari a Mosul

Per rafforzare esercito iracheno in nuova fase operazione

Washington, 4 gen. (askanews) - La coalizione internazionale ha raddoppiato, portando a circa 450, il numero di consiglieri militari che assistono le forze impegnate nella battaglia per la riconquista di Mosul, nelle mani dei jihadisti dell'Isis. Lo ha indicato un portavoce militare della coalizione.

Questi consiglieri militari sono stati dispiegati "nelle due ultime settimane" per rafforzare l'esercito iracheno in una nuova fase dell'offensiva, ha spiegato il colonello statunitense John Dorrian, intervenendo in video conferenza da Baghdad. (con fonte Afp)