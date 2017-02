Iraq, circa 350mila bambini intrappolati in parte ovest Mosul

Londra, 19 feb. (askanews) - Circa 350mila bambini sono sotto assedio nella parte ovest di Mosul: è il monito lanciato dall'ong britannica Save the Children, che ha chiesto alle forze irachene e ai loro alleati di "fare di tutto per proteggerli".

"Salvacondotti messi in sicurezza per i civili devono essere predisposti il più rapidamente possibile", ha insistito Maurizio Crivallero, direttore per l'Iraq dell'ong, mentre le forze irachene hanno lanciato un'operazione per riconquistare a scapito dello Stato Islamico la parte ovest della seconda città dell'Iraq.

(fonte AFP)