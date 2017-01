Khazir, 25 gen. (askanews) - Centinaia di famiglie che erano fuggite da Mosul lo scorso anno hanno lasciato i campi di rifugiati dove erano sistemate in Iraq per fare ritorno alle loro case nelle zone liberate dal controllo dei jihadisti dello Stato Islamico (Isis): Lo hanno annunciato funzionari iracheni che parlano della più grande ondata di rientro nel capoluogo dall'inizio dell'offensiva per la liberazione della città lanciata lo scorso 17 ottobre.

Ieri Baghdad ha annunciato ufficialmente la completa liberazione della parte orientale di Mosul. Secondo le Nazioni Unite, più di 180.000 persone sono fuggite dopo l'inizio dell'offensiva, ma almeno 22.000 di loro hanno fatto ritorno alle loro case.

Le autorità irachene hanno organizzato il rientro di sfollati dai campi profughi allestiti a Khazir e Hasansham al ritmo di due viaggi a settimana. "Siamo ora trasferendo 500 famiglie, il che significa 2.700 persone, alle loro case liberate", ha detto a France Presse, Mustafa Hamid Sarhanun, funzionario del campo di Khazir che si trova a sud est di Mosul.

"Questa è la più grande ondata", ha aggiunto, proprio mentre una fila di almeno 50 autobus stava aspettando di caricare famiglie impegnate a ripulire le loro tende ed imballare i loro effetti personali per il viaggio di ritorno.

Una di questi rifugiati, Dhabbah Mohammed Khader, una donna di 45 anni che con due suoi figli sta per tornare nella sua casa che si trova nel quartiere orientale di Mosul al Zahara, ha detto: "Sono così felice che ci siamo finalmente liberati dall'Isis, ora siamo in grado di tornare a casa". (Fonte Afp)