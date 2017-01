Iraq, battaglia Mosul: governativi riconquistano storico santuario

Mosul, 16 gen. (askanews) - Le forze irachene che combattono i jihadisti dello Stato Islamico (Isis) nella loro roccaforte Mosul, sono riusciti a conquistare oggi uno dei più noti santuari della città, caduta in mano al Califfato nell'estate del 2014. Lo hanno riferito funizioonari iracheni.

"Abbiamo ripreso il controllo della zona di Nabi Yunus (...) e sollevato la bandiera nazionale sopra la tomba", ha detto a France Presse, Sabah al-Noman, portavoce delle forze antiterrorismo che guidano l'offensiva su Mosul scattata lo scorso 17 ottobre. Lo stesso portavoce ha anche annunciato la liberazione di altri due quartieri nella parte orientale del capoluogo.

Il santuario di Nabi Yunus è stato costruito sul luogo di sepoltura di un profeta noto nel Corano come Yunus e nella Bibbia come Giona.

Per il tenente generale Abdulghani al-Assadi, comandante dell'antiterrorismo, "circa il 90 per cento" della parte orientale di Mosul è ora sotto il controllo del governo. Lo stesso comadante ha detto che ci sarebbero voluti solo due giorni di tempo per scovare gli ultimi jihadisti rimasti sulla riva orientale del fiume Tigri che divide in due la città.

La distruzione di tutti i ponti sul fiume in attacchi aerei ha reso difficile per i combattenti dell'Isis sulla sponda orintale del Tigri la fuga verso la parte occidentale ancora controllata dagli uomini del Califfato. (Fonte Afp)