Iraq, Baghdad intima la resa a jihadisti Isis: "Consegnatevi"

Roma, 24 feb. (askanews) - Il primo ministro iracheno Haider al Abadi ha intimata la resa ai jihadisti dello Stato Islamico (Isis) che si trovano a Mosul invitandoli a "deporre le armi" e consegnarsi. Lo ha fatto con un comunicato ripreso oggi dai media locali.

"Sottoliniamo che questa è l'ultima occasione agli elementi che sono stati coinvolti con Daesh (aconimo in arabo dell'Isis) per deporre le armi e consegnarsi alla giustizia per avere un equo processo, in caso contrario affronteranno una morte sicura per mano dei nostri eroici combattenti", ha detto il premier in un comunicato ripreso dalla tv satellitare curda Rudaw.

Nello stesso comunicato, al Abadi ha fatto sapere che ha dato ordine al comando dell'aviazione di "colpire obbiettivi terroristici dell'Isis all'interno del territorio siriano".