Iraq, Baghdad: da inizio battaglia Mosul 173.000 rifugiati

Roma, 11 gen. (askanews) - Dall'inzio dell'offensiva per la liberazione di Mosul, capitale irachena dello Stato Islamico (Isis), il numero dei rifugiati è salito a oltre 173.000 persone. Lo ha annunciato oggi il ministero iracheno per la Migrazione, come riporta il quotidiano al Quds al Arabi.

"Le squadre del ministero hanno accolto oggi 2.320 nuove persone fuggite" da diversi quartieri liberati nella parte orientale di Mosul, come ha detto in un comunicato Sattar naouruz, portavoce del ministero della Migrazione.

"Il numero complessivo dei rifugiati è salito così a 173.584 persone dall'inzio della campagna militare per la ripresa di Mosul dall'Isis" scattata lo scorso 17 ottobre, ha aggiunto il portavoce.