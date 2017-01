Baghdad, 24 gen. (askanews) - E' di almeno tre morti e 14 feriti il bilancio dell'esplosione di un'autobomba avvenuta questa mattina all'interno di una concessionaria di automobili nel quartiere al Nahda nel centro della capitale irachena Baghdad. Lo ha riferito la polizia.

"Le vetture si sono mese ad esplodere una dopo l'altra a causa dell'esplosione del serbatoio di carburante" di una delle auto in esposizione, come ha detto a France Presse, Jihad Karim, un testimone oculare per il quale uomo che ha portato la macchina carica di esplosivo non avrebbe destato sospetti perché era venuto alla stessa concessionaria per diversi giorni consecutivi. (Fonte Afp)