Iraq, autobomba a Baghdad: almeno 4 morti

Baghdad, 14 feb. (askanews) - E' di almeno quattro morti il bilancio provvisorio dell'esplosione di un'autobomba in una zona industriale a sud della capitale irachena Baghdad. Lo ha detto la polizia.

"L'esplosione è stata causata da un'autobomba parcheggiata in una zona industriale", sede di molte officine di manutenzione e di aziende in al Bayaa, un quartiere abitata da sciiti e sunniti, come ha detto un colonnello della polizia, per il quale "almeno quattro persone sono state uccise e 14 feriti"; Il bilancio delle vittime è stato confermato anche da fonti ospedaliere. (Fonte Afp)