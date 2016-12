Iraq, Amnesty racconta i traumi e le ferite dei bambini a Mosul -6

Roma, 22 dic. (askanews) - Promesse mancate Gli operatori umanitari hanno riferito ad Amnesty International che i bambini e le bambine sfollati dalla battaglia di Mosul mostrano evidenti segni del trauma: piangono spessissimo, rimangono muti, hanno scatti di violenza e vogliono rimanere attaccati ai loro genitori o agli adulti che si prendono cura di loro. A causa della mancanza di risorse, questi bambini non stanno ricevendo il sostegno psicologico necessario per aiutarli a elaborare eventi enormemente traumatici e iniziare a ripristinare un senso di normalità nelle loro vite.

A settembre, i governi donatori si erano impegnati ad assicurare "l'accesso alle forme vitali di assistenza" e a "facilitare il passaggio rapido e senza impedimenti dei soccorsi umanitari". È fondamentale che la protezione e la cura dei bambini coinvolti nel conflitto sia una priorità nella risposta umanitaria. A Mosul l'aumento del prezzo dei beni di prima necessità, così come la mancanza di cibo, carburante da riscaldamento, medicine e acqua potabile espongono i bambini a fortissimo rischio di malnutrizione, disidratazione, infezioni batteriche e altre malattie.

"Nonostante le rassicurazioni dell'Iraq e delle forze della coalizione che si sta facendo il massimo per proteggere i civili, ogni giorno a Mosul bambini muoiono o rimangono feriti, nelle loro case o nel tentativo di fuggire in cerca di salvezza. Tutti coloro che stanno prendendo parte alla battaglia devono prendere ogni possibile precauzione per risparmiare vite umane, evitando ad esempio di usare artiglieria e altre armi da fuoco imprecise contro zone residenziali fittamente popolate", ha detto Rovera.

"Senza un ulteriore sforzo da parte del governo iracheno e dei suoi alleati per creare percorsi sicuri per far uscire i civili dalle zone di Mosul dove si combatte e per fornire servizi essenziali a coloro che sono ancora intrappolati sotto il fuoco, la catastrofe umanitaria potrebbe essere alle porte", ha concluso Rovera.