Iraq, Amnesty: armi da 16 Paesi anche Ue per le milizie Shia

Londra, 5 gen. (askanews) - Le forze paramilitari filogovernative in Iraq accusate di crimini di guerra usano armi che sono prodotte in 16 Paesi, tra cui anche Stati Uniti, Iran e diversi Paesi Ue, tra cui l'Italia, la Germania e la Gran Bretagna. Si legge nel rapporto pubblicato da Amnesty International.

Tra gli altri fornitori anche Austria, Bulgaria, Cina, Croazia, Ungheria, lo stesso Iraq, la Corea del Nord, la Polonia, Serbia, Sudafrica e Svizzera.

La maggior parte delle milizie Shia sono state create nel 2014 per sostenere il governo iracheno nella sua lotta contro l'Isis e da allora hanno commesso crimini di guerra, ha sottolineato Amnesty, in particolare contro la comunità araba sunnita. Tra i crimini contestati, esecuzioni estragiudiziali, torture e rapimenti.

"Le forniture internazionali di armi, da Stati Uniti, Paesi europei, Russia e Iran, devono far emergere il fatto che tutte le armi trasferite in iraq portano con se il rischio di finire nelle mani dei gruppi della milizia con una lunga storia di violazione dei diritti", ha dichiarato il ricercatore per il controllo delle armi di Amnesty, Patrick Wilcken.(Segue)