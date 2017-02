Iraq, almeno 52 i morti in attentato a Baghdad, Isis rivendica

Baghdad 16 feb. (askanews) - E' salito ad almeno 52 il numero dei morti nell'attentato dinamitardo avvenuto nei pressi di un mercato di Baghdad: lo hanno reso noto fonti della polizia irachena, avvertendo che il bilancio delle vittime potrebbe ulteriormente aggravarsi, mentre i jihadisti dell'Isis hanno rivendicato il massacro.

L'esplosione - che ha provocato oltre 50 feriti - è stata causata da un'autobomba parcheggiata nel mercato di Bayaa, un quartiere meridionale di Baghdad dove un attentato analogo avvenuto martedì scorso aveva causato quattro morti.

L'attentato è il terzo in altrettanti giorni a colpire la capitale irachena: mercoledì almeno 11 persone sono morte in un attacco avvenuto in un quartiere a maggioranza sciita e rivendicato sempre dall'Isis. E' stata l'agenzia dello Stato islamico, Amaq, ad attribuire agli uomini del Califfato la paternità dell'attentato di oggi.

(fonte Afp)