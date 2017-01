Iraq, aerei lanciano volantini su Mosul: "Preparatevi a battaglia"

Esercito: inizio attacco rimarrà segreto per sorprendere Isis

Roma, 31 gen. (askanews) - Aerei iracheni hanno lanciato questa mattina volantini sulla parte occidentale di Mosul, ultima roccaforte irachena dello Stato Islamico (Isis) per invitare gli abitanti a prepararsi "alla battaglia finale" per la liberazione della città dopo che la parte orientale che si trova sulla sponda est del fiume Tigri è stata liberata dopo una vasta offensiva lanciata lo scorso 17 ottobre. Lo riferiscono media locali.

"Il vostro nemico Daesh (acronimo in arabo dell'Isis) è stato sconfitto nella parte orientale di Mosul (...) e ora le vostre forze armate hanno preso la decisione di avanzare verso la parte occidentale determinate a bonificare tutte le vostre zone dalla gentaglia apostata a assassina", recita il testo di uno dei volantini visionato dalla tv satellitare irachena al Somaria.

Nel volantino si invitano gli abitanti di prepararsi "ad accogliere e collaborare con i figli delle vostre forze armate come hanno fatto i vostri fratelli nella parte orientale e questo per ridurre le perdite e accelerare la vittoria".

In precdenza, come riporta l'agenzia di stampa turca Anadolu, il maggiore delle unità di antiterrorismo Qassim al Rubaei, ha detto che "l'annuncio dell'inizio dell'operazione (per l'attacco) rimarrà segreto e sorprenderà l'Isis".