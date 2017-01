Iraq, Ad dell'Eni Descalzi incontra a Baghdad premier Abadi

Roma, 31 gen. (askanews) - L'amministratore delegato dell'Eni, Claudio Descalzi è stato ricevuto oggi a Baghdad dal primo ministro iracheno Haider Abadi. Lo riferiscono media locali che citano un comunicato dell'ufficio dello stesso premier.

Il primo ministro "ha ricevuto oggi nel suo ufficio l'amministratore delegato della società italiana Eni e la delegazione a suo seguito", recita la nota come riporta la tv satellitare curda "Rudaw".

Nel corso dell'incontro, Abadi "ha sottolineato l'importanza di rimuovere gli ostacoli di fronte alle aziende operanti in Iraq e creare un clima ed un terreno adeguati per lavorare perchè queste società con il loro lavoro portano risorse positive sul nostro Paese", come riporta l'emittente.

"Queste società creeranno occasioni di lavoro per gli iracheni e costruiranno infrastrutture e ed altri servizi nelle zone zone dove operano", ha aggiunto il premier iracheno.