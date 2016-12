Iraq, 34 morti in esplosioni e colpi di mortaio in zona Mosul

Baghdad, 22 dic. (askanews) - Più di 30 persone sono rimaste uccise in tre esplosioni e in attacchi al mortaio a Mosul e dintorni. Lo hanno reso noto le autorità irachene. Almeno 23 persone sono morte a Kokjali, Est di Mosul, la prima località riconquistata dalla forze irachene nell'offensiva in atto dallo scorso ottobre contro lo Stato islamico. Stando a quanto precisato dall'esercito iracheno, si tratta di 15 civili e otto poliziotti.

Altre 11 persone, secondo l'Onu, fra cui sette civili e quattro operatori umanitari, sono state uccise da colpi di moratio nelle ultime ore nella stessa Mosul. I civili "facevano la fila per ricevere aiuti d'urgenza" a Mosul, ha spiegato Lise Grande, coordinatrice delle operazioni umanitarie dell'Onu in Irak. Lise Grande non ha precisato la nazionalità dei cooperanti, né a quali organizzazioni appartenevano, ma Mahmoud al Sorchi, portavoce dei pompieri della provincia di Ninive, di cui Mosul è la capitale, ha spiegato che appartenevano alla Ong irachena Faza. (con fonte Afp)