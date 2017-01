Iran costruirà rete telefonia e terminale petrolifero in Siria

Teheran, 17 gen. (askanews) - L'Iran costruirà in Siria una rete di telefonia mobile e un terminale di carburante grazie ad una serie di intese raggiunte oggi a Teheran durante una visita ufficiale del primo ministro del governo di Damasco, Imad Khamis: lo riferiscono media iraniani.

Si tratta di cinque accordi che comprendono una "licenza per un operatore di telefonia mobile, la concessione di 5.000 ettari per la creazione di un terminale di benzina e altri 5.000 ettari per terreni agricoli", come ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale Irna.

L'Iran avrà anche il diritto di operare nelle miniere di fosfati di al Sharqiya, località a circa 50 chilometri a sud di Palmira, città archeologica controllata dai jihadisti dello Stato Islamico (Isis). Un'altro accordo permette all'Iran di investire in un porto siriano il cui nome non viene indicato.

Teheran è il principale sostenitore del presidente siriano Bashar al-Assad, all'esercito del quale fornisce consiglieri militari oltre a migliaia di combattenti "volontari" che sono risultati decisivi per la riconquista della roccaforte dei ribelli ad Aleppo del mese scorso.

Si tratta di "una nuova pagina per le attività economiche tra i due Paesi", ha detto il vice presidente iraniano, Eshagh Jahangiri. (Fonte Afp)