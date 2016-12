Città del Vaticano, 29 dic. (askanews) - "C'è un'unica soluzione per fermare l'esodo non solo dei cristiani ma di tutti i siriani: la fine della violenza, l'accesso agli aiuti umanitari e l'accordo politico". Parola del cardinale Mario Zenari, nunzio apostolico in Siria.

"I cristiani devono essere aiutati non solo dal punto di vista economico", afferma il porporato intervistato dall'Osservatore Romano. "Devono essere sostenuti nell'attuare la loro missione, che è molto importante in Siria. Essendo minoritari in un Paese a maggioranza musulmana, possono essere un segno vivo. Fanno un po' da ponte di raccordo tra i vari gruppi religiosi. La loro partenza rende obiettivamente più povero il Paese. Essi hanno una mentalità universale, sono un po' come una finestra sul mondo. Più di una volta sono venuti a parlarmi alcuni capi religiosi provenienti da varie parti della Siria. Mi hanno espresso dispiacere e dolore nel veder partire i cristiani. Questo perché la loro presenza è un elemento molto importante e il loro esodo provoca un impoverimento sociale e culturale. Certo, la sofferenza in Siria è universale. E' difficile dire chi ha sofferto di più tra i vari gruppi etnici e religiosi: tutti hanno avuto i loro martiri! E' chiaro, tuttavia, che le comunità più a rischio sono quelle minoritarie. E tra queste, l'anello più debole sono i cristiani".(Segue)