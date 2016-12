Roma, 29 dic. (askanews) - L'accordo che ha portato a un cessate-il-fuoco in Siria, sulla base della collaborazione tra Russia e Turchia, è "fragile" e un punto di caduta credibile per la soluzione del conflitto siriano può essere mediato nella sede delle Nazioni unite. Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni durante la conferenza stampa di fine anno alla Camera.

"Dal punto di vista diplomatico la partita siriana è stata molto difficile. Se parliamo solo del 2016, noi abbiamo avuto un formato che è nato a febbraio a Monaco e che sembrava molto promettente. Attorno al tavolo c'erano 18 paesi, tra cui ovviamente l'Italia. A capotavola Sergey Lavrov e John Kerry e attorno alla tavola c'erano gli iraniani, i sauditi, i turchi, i diversi soggetti che era necessario coinvolgere per raggiungere la pace. Quest'operazione ha prodotto dei risultati: all'inizio si è arrivati a un cessate-il-fuoco nei primi mesi. Nel corso dell'estate è saltato per aria", ha ricordato Gentiloni. "Che cosa è accaduto e ha portato a far saltare per aria questo meccanismo? Che è fallita la scommessa sulla co-presdidenza russo-americana del tavolo, che sembrava una svolta molto interessante perché responsabilizzava la Russia, in qualche modo tornandole a dare un ruolo che l'establishment russo rimpiangeva di potenza globale, e perché l'America respingeva la logica di contrapposizione con la Russia", ha continuato. "Molti hanno lavorato contro questa collaborazione tra Lavrov e Kerry. Ne sono nati anche incidenti sul terreno che hanno portato a sbriciolarsi questo schema", ha proseguito ancora il capo del governo.

"Vedremo - ha detto ancora - lo schema nuovo che, per essere chiari, si fonda in modo particolare sulla collaborazione tra Russia e Turchia, qualcosa d'inimmaginabile sul piano geopolitico sei mesi fa, quindi teniamone conto. E' una dinamica importante, perché ha consentito alla tragedia di Aleppo di non aver una fine altrettanto tragica dei suoi ultimi sette-otto mesi. La fine è stata tragica, ma poteva essere più sanguinosa e drammatica addirittura di quanto è stata. Sarà cinica ma la mia osservazione ma vi assicuro che è così. Questo è stato reso possibile da questo strano rovesciamneto: siamo passati nel giro di un anno dai turchi che abbattevano un jet russo e dalla rottura tra i due paesi alle relazioni di oggi".

In questo senso, ha precisato l'ex ministro degli Esteri, "questo ci deve dire anche quanto sia fragile quello che è accaduto, perché finché la parola non passa all'Onu e a un negoziato serio sulla transizione, non potremo essere tranquilli, quanto tuttavia sia utile prendere atto che il danno tremendo si sia un filo ridotto e, da ultimo, quanto sia necessario che l'Italia nella sua politica estera abbia fermi i suoi parametri Europa-Alleanza atlantica, ma abbia chiara la necessità di tenere da conto il nostro interesse nazionale".