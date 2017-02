Gentiloni: lavoreremo con Gb per stabilizzare Libia, fondamentale

Roma, 9 feb. (askanews) - Con la Gran Bretagna "lavoreremo insieme per stabilizzare la Libia". Lo ha assicurato il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, nella conferenza stampa congiunta al termine del colloquio con il primo ministro britannico Theresa May. "Ho molto apprezzato il sostegno di Londra e della Ue all'intesa, iniziale e ancora da costruire, tra governo italiano e libico", ha aggiunto Gentiloni.

Nel colloquio con May si è poi parlato anche di "Siria, Somalia, lotta al terrorismo", e Gentiloni ha assicurato che "i valori e le relazioni che ci uniscono resteranno fondamentali e se possibile cercheremo di rafforzarle al di là dei negoziati sui rapporti tra Europa e Unione". Dunque tra Italia e Gb proseguirà la "cooperazione sui diversi scenari che ci circondano. Abbiamo parlato in particolare della Libia, perchè certamente la sua stabilizzazione è obiettivo fondamentale non sono per l'Italia ma per l'intera Europa, per ragioni legate ai flussi migratori" e al contrasto del terrorismo.