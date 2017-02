Farnesina, irregolarità sui visti al consolato italiano di Erbil

Responsabile sezione sostituito in incarico

Roma, 28 feb. (askanews) - La Farnesina ha disposto una missione ispettiva al Consolato italiano di Erbil, nel Kurdistan iracheno, per verificare la regolarità delle procedure per il rilascio dei visti. E' quanto emerge da una nota della Farnesina, letta al Gr1 delle 13. Dall'ispezione sono emerse delle irregolarità che sono state puntualmente riportate nel rapporto ispettivo trasmesso alla Procura per i seguiti di competenza.

Per quanto concerne la Farnesina - è stato spiegato - è del tutto evidente che verranno presi i provvedimenti di pertinenza dell'amministrazione. Il responsabile della sezione visti è stato sostituito nell'incarico.

Da alcuni mesi circolano indiscrezioni su presunte mazzetta per ottenere dal consolato i visti per l'accesso all'area Schengen. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, sotto la lente d'ingrandimento dei commissari ci sarebbero almeno 152 visti ottenuti pagando cifre esorbitanti (10.000 euro) e comunque molto più alte delle tariffe ordinarie.

Il console italiano a Erbil, Alessandra Di Pippo, ha lasciato da circa un mese la città di Erbil per gravi problemi familiari.