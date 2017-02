Egitto, fallita mediazione Sarraj-Haftar: premier torna in Libia

Roma, 15 feb. (askanews) - I tentativi del governo egiziano di mediare un accordo di pace tra il primo ministro libico Fayez al Sarraj e l'uomo forte della Cirenaica Khalifa Haftar sono falliti ieri sera dopo il rifiuto del generale di incontrare il capo del governo di unità nazionale. Lo riferisce oggi il Libya Herald, spiegando che Sarraj ha già lasciato il Cairo per fare ritorno a Tripoli.

Secondo Mohamed Samir, un portavoce dell'esercito egiziano citato dal giornale, Sarraj e Haftar avrebbero raggiunto un accordo durante colloqui indiretti per tenere elezioni parlamentari e presidenziali in Libia nel febbraio del 2018. Una fonte del campo di Haftar ha però riferito al Libya Herald che mentre Sarraj ha accettato la proposta, che lo vedrebbe in carica ancora per un anno, il generale della Cirenaica l'ha rifiutata.

Da parte sua, il presidente della Camera dei Rappresentanti (HoR), Ageela Saleh, che era volato al Cairo ieri, ha detto di considerare la proposta non vincolante, pur confermando l'intenzione di voler valutare l'idea.

(segue)