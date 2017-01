"G7 Cultura 30-31 marzo occasione per condividere azioni concrete"

Roma, 20 gen. (askanews) - "La distruzione del Tetraplio e del proscenio dell'antico teatro di Palmira da parte dell'ISIS, se confermata, deve essere condannata fermamente dalla comunità internazionale". Lo scrive, in una nota, il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini. "Il G7 della Cultura a Firenze il 30 e il 31 marzo - dichiara quindi Franceschini - sarà l'occasione per condividere azioni concrete contro un crimine odioso come la devastazione della storia e delle testimonianze di antiche civiltà, spesso collegata al traffico illecito di beni culturali che finanzia il terrorismo".