Roma, 18 gen. (askanews) - Due esponenti dell'opposizione siriana sono apparsi ieri pubblicamente in Israele chiedendo apertamente allo Stato ebraico di "intensificare" gli aiuti agli oppositori del regime di Damasco, compresa una concreta assistenza per la creazione di una "zona di sicurezza" per i ribelli lungo le alture del Golan nella Siria merdionale. E' quanto scrive oggi il sito online del quotidiano israeliano The Jerusalem Post.

Parlando in una sala a Gerusalemme in un evento sponsorizzato da Truman Institute della Hebrew University, Issam Zeitoun, attivista dell'opposizione che risiede in Germania, ha fatto un appello per chiedere aiuto: "Tutti i siriani hanno sofferto sotto questo regime. Qualcosa deve essere fatto. Il popolo siriano è troppo debole. Abbiamo bisogno dell'aiuto della comunità internazionale".

"Mezzo milione di persone, per lo più civili hanno perso la vita", ha detto invece Sirwan Kajjo, un giornalista curdo-siriano ricercato dal regime di Assad, cercando di dare al pubblico un senso della devastazione in Siria come riporta il giornale israeliano.

Spiegando il tipo d'aiuto richiesto dallo Stato ebraico, Zeitun, ha detto: "Noi suggeriamo una zona di sicurezza lungo il confine con Israele". Alla domanda di spiegare meglio la sua richiesta, l'attivista Zeitoun ha risposto che voleva l'aiuto di Israele nella creazione di "un piccolo stato", nel sud della Siria, che sarebbe in grado di sviluppare le infrastrutture libera dagli attacchi da parte del regime di Assad. "Un piccolo Stato potrebbe essere ampliato con il tempo. Non si può ora sconfiggere il regime e sostituirlo. Non siamo pronti quindi è bene iniziare da questa zona sicura ed espanderla", come riporta The Jerusalem Post.

I due esponenti dell'opposizione sono stati più volte interrotti da studenti arabi che hanno accusato Zeitun e Kajjo di dare una sorte di riconoscimento a Israele: "Tu sei una vergogna per la Siria" ha gridato uno studente.