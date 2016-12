De Pietro: ignorata interrogazione su maxisequestro La Spezia

Roma, 23 dic. (askanews) - "La notizia del maxisequestro di prodotti chimici destinati alla Siria nel porto mercantile di La Spezia mi lascia sgomenta. Certamente mi congratulo per l'efficienza dei funzionari della Dogana di La Spezia. Sottolineo, però, che questa situazione era evitabile. Già nel dicembre 2013, infatti, avevo presentato un'interrogazione ai Ministri della Difesa e degli Affari esteri, volta a scongiurare il verificarsi di questa ed altre evenienze". Lo ha affermato in una dichiarazione la senatrice Cristina De Pietro del gruppo Misto, membro della commissione Esteri.

"Chiedevo - ha reso noto- che il Governo si impegnasse per impedire il transito di armi e materiale bellico verso la Siria in porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, acque territoriali e spazio aereo italiano; che si adoperasse per rafforzare i controlli relativi alla vendita di alcol isopropilico e metil-fosfonil-difluoruro, precursori del gas Sarin, utilizzato per produrre esplosivi, verso la Siria. Chiedevo, infine, rassicurazioni sulla possibilità di escludere che aziende italiane avrebbero potuto vendere o facilitare la commercializzazione di tali prodotti o altri composti. La mia interrogazione non ha ricevuto alcuna risposta. Mi auguro che il nuovo Governo sia più attento alle sollecitazioni che arrivano dal Parlamento, utili, in questo caso a, quantomeno, non aggravare le immani tragedie che si consumano in Siria".