De Mistura: Onu contraria a spartizione Siria in zone di influenza

Roma, 15 feb. (askanews) - L'ipotesi di una spartizione di "zone di influenza" in Siria è "la peggiore ipotesi possibile". Lo ha spiegato oggi l'inviato Onu per la Siria, Staffan De Mistura, durante la conferenza stampa alla Farnesina con il ministro degli Esteri Angelino Alfano. "Può produrre un continuazione per anni e anni di una forma di guerriglia e instabilità. Da parte dell'Onu non c'è alcuna intenzione di favorire una spartizione", ha commentato il diplomatico Onu. "Non è detto", ha aggiunto, "che non possa esserci nella futura Costituzione una decentralizzazione amministrativa, ma anche va discussa".

De Mistura sarà domani a Mosca per incontrare il ministro degli Esteri Sergey Lavrov e il ministro della Difesa Sergey Shoigu, in vista della prossima riunione sulla Siria prevista a Ginevra il 23 febbraio.