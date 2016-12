Da Berlino ad Aleppo a piedi, partita una "marcia civile"

Berlino, 27 dic. (askanews) - Circa 400 persone munite di bandiere bianche hanno dato il via ad una marcia che da Berlino dovrebbe raggiungere la città-martire siriana di Aleppo in segno di solidarietà con la popolazione vittima della guerra da più di cinque anni. La "marcia civile per Aleppo", su iniziativa dicuna blogger e giornalista polacca che vive a Berlino, è iniziata a oggi e dovrebbe, secondo i media, durare più di tre mesi e mezzo, il tempo necessario per percorrere i circa 3.000 chilometri di distanza che dividono le due città. I partecipanti, che hanno previsto di percorrere dai 15 ai 20 chilometri al giorno, vogliono intraprendere in senso inverso l'itineriario delle centinaia di migliaia di rifugiati fuggiti dalla Siria per raggiungere l'Europa, passando per la "rotta dei Balcani".

"Marciamo per fare pressione", ha spiegato l'organizzatrice Anna Alboth al quotidiano Taz. "L'obiettivo della marcia è che i civili abbiano accesso agli aiuti umanitari", ha aggiunto. Trentenne, madre di due bambini, Alboth non crede tuttavia che il corteo riuscirà a raggiungere la seconda città della Siria, riconquistata dall'esercito siriano la settimana scorsa, ha spiegato ancora alla stampa. Secondo la donna, i partecipanti potrebbero essere bloccati in Turchia. L'idea le è venuta a fine novembre quando la capitale economica della Siria è stata trasformata in città martire. (con fonte Afp)