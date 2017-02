Credendino: presto libici pattuglieranno coste contro trafficanti

Roma, 3 feb. (askanews) - A breve sarà completato l'addestramento del personale della marina e della guardia costiera libica a cui verrà affidato il pattugliamento delle acque territoriali, dove le motovedette delle forze europee non possono entrare. E' quanto ha detto a Radio 24 l'ammiraglio Enrico Credendino, comandante della missione Eunavformed (operazione Sophia) di contrasto ai trafficanti di esseri umani.

"Abbiamo 89 allievi libici che stiamo addestrando, termineranno il 13 febbraio e questo sarà il primo risultato concreto, saremo la prima forza internazionale che avrà addestrato un gruppo così importante anche di ufficiali e sottufficiali che a loro volta diventeranno alcuni addestratori e altri andranno sulle motovedette che la Libia riceverà prossimamente", ha detto Credendino.

Le motovedette sono in arrivo dall'Italia secondo un accordo precedente. A quel punto saranno direttamente i libici a pattugliare l'ultimo tratto di mare lungo le coste da cui partono gli scafisti. Obbiettivo di questo addestramento, ha spiegato ancora l'ammiraglio, "è quello di consentire alla guardia costiera libica di avere mezzi per pattugliare le proprie acque territoriali dove noi non possiamo entrare. E quindi combattere ogni tipo di attività illecita, non solo il traffico di esseri umani ma anche droga, petrolio e armi".