Cons.Sicurezza Onu, Italia: migliorare situazione umanitaria Siria

Roma, 26 gen. (askanews) - Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu si è riunito oggi sulla situazione umanitaria in Siria. Lo si apprende dalla Missione italiana, la quale precisa che l'Italia ha espresso una valutazione positiva sugli esiti della Conferenza di pace di Astana, ma ha anche sottolineato la necessità di reali miglioramenti sul fronte umanitario e un accesso più veloce per gli aiuti.

Sono state lette relazioni dal Sottosegretario Generale per gli Affari Umanitari, O' Brien, che ha presentato il Rapporto per il mese di dicembre, e da rappresentanti del Programma Alimentare Mondiale e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Nonostante la tregua in Siria stia reggendo, emerge come la stessa non abbia portato sostanziali miglioramenti alla situazione della popolazione civile che continua a soffrire le conseguenze del conflitto.

Nella riunione, l'Italia ha speso parole positive per quanto emerso dalla conferenza di Astana, auspicando che contribuisca ad un ulteriore consolidamento del cessate il fuoco. Tuttavia, ha sottolineato l'esigenza di reali miglioramenti anche sul fronte umanitario, in particolare per l'accesso alle zone assediate e difficili da raggiungere. Ha quindi chiesto che le autorità siriane accolgano la richiesta delle Nazioni Unite per semplificare e velocizzare le procedure per la concessione degli accessi umanitari.