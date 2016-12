Città del Vaticano, 29 dic. (askanews) - "I massacri di Aleppo sembrano destinati a radicalizzare ulteriormente gli oppositori al regime e potrebbero essere solo l'inizio di un nuovo periodo di scontri". Lo scrive il gesuita Giovanni Sale sul prossimo numero della Civiltà cattolica, il quindicinale dei gesuiti stampato con l'imprimatur della Segreteria di Stato vaticana.

Ad Aleppo "l'Alto Commissario Onu per i diritti umani ha denunciato (come hanno fatto anche molte cancellerie europee) stragi perpetrate dai 'governativi', negli ultimi giorni, contro persone inermi", scrive padre Sale. "Spesso i soldati - è stato detto - 'entrano nelle abitazioni e uccidono chiunque vi si trovi, anche donne e bambini'. Quello che è successo ad Aleppo - ha continuato l'Alto Commissario - potrebbe ripetersi anche in altre città siriane. I capi militari e i diplomatici russi hanno smentito tali fatti, attribuendoli alla propaganda dei nemici del regime siriano. Nonostante le rassicurazioni date dai russi (a parole) sulla protezione dei civili, in realtà in questo momento Assad ha mano libera nei confronti dei «terroristi», che, come egli ha dichiarato diverse volte, intende annientare; di fatto una probabile intesa strategica tra Putin e Trump gli garantirebbe ampio margine di manovra. In ogni caso la Siria rimane un Paese altamente destabilizzato e per nulla prossimo alla pacificazione nazionale. I massacri di Aleppo sembrano destinati a radicalizzare ulteriormente gli oppositori al regime e potrebbero essere solo l'inizio di un nuovo periodo di scontri".(Segue)