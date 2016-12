Roma, 23 dic. (askanews) - "Io ripeto sempre che non ci sono vincitori in questo conflitto siriano e tutti sono perdenti: la comunità internazionale nel suo insieme è perdente, perché non ha saputo evitare queste tragedie, come anche l'ultima di Aleppo...": così il cardinale Mario Zenari, nunzio apostolico in Siria. "Vorrei anche ricordare - afferma il porporato alla Radio vaticana - quanto ha detto il presidente italiano Sergio Mattarella: 'Aleppo è una ferita per la coscienza di ciascuno di noi: tutti sono perdenti, tutti siamo perdenti'. Fa riflettere quanto è successo ad Aleppo: veramente un'azione che pesa un po' sulla coscienza di tutti".