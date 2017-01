"Business for Peace", a Roma conferenza su investienti in Libia

Roma, 26 gen. (askanews) - "Business for Peace": è questo lo slogan coniato dall'ambasciatore libico a Roma, Ahmed Safar, durante la conferenza di presentazione di un'iniziativa organizzata con la Camera di Commercio italo-libica sulle opportunità di investimento in Libia, Paese dilaniato da un conflitto interno scatenatosi dopo la caduta del regime del colonnello Muammar Gheddafi nel 2011 a seguito di una rivolta popolare.

Per il capo della missione diplomatica in Italia del governo d'Accordo nazionale riconosciuto dall'Onu "creare posti di lavoro e opportunità di investimento in Libia non può che favorire la stabilità e la sicurezza" del Paese. E questo semplicemente perchè "molti dei portatori d'armi nel nostro Paese", afferma il diplomatico riferendosi alle numerose milizie presenti sul territorio "non hanno altre alternative se non quella appunto di un lavoro".

Alla conferenza ha partecipato anche il presidente della Camera di Commercio italo-libica GianFranco Damiani, il quale ha dato appuntamento ai giornalisti per lunedì prossimo nella sede dell'Accadamia Libica a Roma per assistere alla conferenza "Opportunità in Libia: gestire il lavoro in sicurezza, come operare in scenari critici".