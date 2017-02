Attentato Isis Mosul, kamikaze britannico è ex detenuto Guantanamo

Rilasciato dagli americani nel 2004 è stato in Siria

Baghdad, 21 feb. (askanews) - E' un ex detenuto di Guantanamo il kamikaze britannico autore dell'attacco suicida compiuto nei pressi di Mosul nel Nord dell'Iraq e rivendicato dall'Isis. Lo scrive la Bbc sostenendo che a rivelarlo è stata una fotografia dell'attentatore - Abu Zakariya al Britani- pubblicata dallo Stato islamico.

Noto anche con il nome di Ronald Fiddler, 50 anni di Manchester, fu inviato a Guantanamo Bay nel 2002 dopo essere stato catturato dalle forze Usa in Pakistan nel 2001. Le autorità americane lo liberarono due anni più tardi dopo che ebbe fornito informazioni a loro utili sui talebani.

Secondo il Daily Mail Fiddler ha ricevuto milioni di sterline come risarcimento del governo al suo ritorno nel Regno Unito. Stando alla Bbc che ha potuto visionare dei documenti, Fiddler in nell'aprile 2014 andò a combattere in Siria dalla Turchia.

"L'aspirante al martirio, il fratello Abu Zakariya al Britani ha fatto esplodere il suo veicolo carico di esplosivi su un quartier generale dell'esercito e le sue milizie nel villaggio di Tal Kisum, a sud ovest di Mosul", ha affermato nell'annuncio l'Isis.