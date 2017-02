Astana e Ginevra, due riunioni per far tacere le armi in Siria

Beirut, 14 feb. (askanews) - Mentre la guerra in Siria si avvia a entrare nel suo settimo anno, due nuove serie di colloqui su come risolvere il conflitto sono in programma: domani nella capitale del Kazakistan, Astana, e il 23 gennaio a Ginevra. Ecco alcune quesiti e le relative risposte su i prossimi negoziati di pace:

QUALI SONO LE AGENDE DEI COLLOQUI? Il primo incontro, che avrà luogo domani nella capitale kazaka Astana, si prevede che sarà basato sui colloqui tenuti lo scorso mese con la mediazione degli alleati del regime siriano Russia e Iran, e la Turchia che è invece sostenitore dei ribelli dell'opposizione.

Il ministero degli Esteri kazako ha fatto sapere che i rappresentanti del governo di Damasco e dei ribelli armati, così come l'inviato speciale dell'Onu per la Siria, Staffan de Mistura e gli statunitensi, saranno invitati ai negoziati di domani. Ieri, il capo della diplomazia russa, Sergei Lavrov ha detto che la riunione di Astana sarà un'occasione per "monitorare l'impegno delle diversi parti (siriane) a non usare la forza e a promuovere, e incoraggiare il processo politico". Da parte sua, una fonte siriana vicina al governo ha detto che le discussioni in Astana saranno "puramente militari".

A titolo di confronto, un secondo incontro promosso dalle Nazioni Unite, è previsto a Ginevra per il 23 febbraio per concentrarsi su questioni fondamentali che dividono regime e opposizione, tra questi il destino del presidente Bashar al-Assad.

I colloqui di Ginevra - è la quinta volta che gli antagonisti siriani si recano in Svizzera per negoziati di pace - sono stati rinviati già due volte, in parte per dare all'opposizione più tempo per formare una delegazione unitaria.

La Russia afferma che il processo di Astana ha lo scopo di sostenere i colloqui di Ginevra, anche se non mancano accuse a Mosca di lavorare con Ankara per sviluppare con la "traccia Astana" un'alternativa ai negoziati svizzeri. "In teoria, si tratta di un completamento del processo ancora in corso a Ginevra", ha affermato Sam Heller, della Fondazione think-tank Century prima di aggiungere che "in pratica sembra che sia invece un'occasione per Turchia, Russia, e in qualche misura l'Iran, per far valere le proprie posizioni e cercare di progettare una soluzione politica reciprocamente soddisfacente alle loro condizioni".(Segue)