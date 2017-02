Armi Libia, Pd-Fi chiedono dimissioni Tofalo (M5s) da Copasir

Roma, 25 feb. (askanews) - "La notizia apparsa sulla stampa secondo cui il deputato del M5S Angelo Tofalo, membro del Copasir, abbia finanziato il viaggio in Turchia di Anna Maria Fontana per incontrare un leader oppositore del governo libico è sconcertante. Interrogato dal magistrato Tofalo ha ammesso di aver dato del denaro a Lady Fontana, accusata di commercio di armi con Libia e Siria. Tutto ciò non solo è grave da un punto di vista etico, ma è totalmente incompatibile con il ruolo di Tofalo all'interno del Copasir. Tofalo si dimetta immediatamente". Lo dichiara Andrea Romano, deputato Pd, membro della commissione Esteri di Montecitorio.

La maggioranza è compatta nel chiede le dimissioni di Tofalo ma anche il centrodestra concorda. "Se il deputato 5 stelle Tofalo, come da lui dichiarato ai magistrati e riportato dai media, è stato parte attiva in una vicenda di traffico internazionale di armi si tratterebbe di un fatto di incredibile gravità - spiega Davide Ermini responsabile Giustizia del Pd -. Non capiamo, oltre al resto, per quale motivo Tofalo non abbia ancora rassegnato le sue dimissioni dal Copasir. Il suo è un comportamento inaccettabile. Tofalo inoltre farebbe bene a spiegare allo stesso Copasir ma anche ai cittadini cosa sia realmente accaduto in una vicenda a dir poco torbida". (Segue)