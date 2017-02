Armi chimiche: Russia porrà veto all'Onu su sanzioni contro Siria

New York, 24 feb. (askanews) - La Russia porrà il suo veto per bloccare una bozza di risoluzione all'Onu che impone delle sanzioni alla Siria per aver usato le armi chimiche. Lo ha detto il vice ambasciatore russo presso le Nazioni unite.

"Ho appena spiegato la nostra posizione molto chiaramente ai nostri partner. Se finirà sul tavolo porremo il veto", ha dichiarato Vladimir Safronkov ai giornalisti al termine di un incontro a porte chiuse del Consiglio di sicurezza. (con fonte Afp)