Arabia saudita: sosteniamo governo di ampio respiro in Libia

Roma, 20 feb. (askanews) - "Pensiamo che tutte le parti in Libia debbano tenere a mente la sicurezza, la stabilità e gli interessi della Libia tutta: tutti devono collaborare per un governo di ampio respiro in grado di gestire il paese". Lo ha spiegato il ministro degli Esteri saudita Adel al Jubeir durante la conferenza stampa congiunta con il ministro Angelino Alfano.

"Aprire la strada per un governo unitario: questa è la posizione che promuoviamo con tutte le parti in Libia", ha aggiunto al Jubeir rispondendo a una domanda dei giornalisti sulla posizione di Riad riguardo al generale Khalifa Haftar, l'uomo forte della Cirenaica, oppositore del governo di accordo nazionale guidato dal Faez al Sarraj.