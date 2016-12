Roma, 29 dic. (askanews) - La Turchia e la Russia sono i garanti della tregua generale annunciata per la Siria, che scatterà a mezzanotte. "L'accordo non comprende i gruppi che sono inseriti nella lista dei gruppi terroristici. Turchia e Russia sono i garanti dell'accordo" firmato dal governo siriano e dall'opposizione, ha dichiarato il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu. Lo riporta l'agenzia Anadolu, mentre da Mosca arriva l'annuncio della firma della tregua e dell'ordine dato da Vladimir Putin di ridurre la presenza militare in Siria.