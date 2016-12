Roma, 23 dic. (askanews) - Di seguito i numeri della crisi dei rifugiati siriani fuggiti dalle proprie case, in patria e all'estero, secondo quanto diffuso da Amnesty International che cita come fonti l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, l'Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari, l'Organizzazione internazionale delle migrazioni.

I rifugiati nella regione

Oltre 4.800.000 rifugiati siriani si trovano in soli cinque paesi: - 2.700.000 in Turchia (più di ogni altro paese al mondo) - 1.000.000 in Libano (circa un quinto della popolazione del paese) - 655.675 in Giordania (circa un decimo della popolazione del paese) - 228.894 in Iraq (che già ospita 3.100.000 sfollati interni) - 115.204 in Egitto.

L'appello umanitario delle Nazioni Unite per i rifugiati siriani è stato finanziato solo per il 56 per cento del totale.

Il 93 per cento dei rifugiati siriani nei centri urbani della Giordania vive al di sotto della linea della povertà. La percentuale è del 70 per cento in Libano, del 65 per cento in Egitto e del 37 per cento in Iraq.

(Segue)