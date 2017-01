Ambasciatore Libia: attacco a ambasciata Italia non terroristico

Roma, 26 gen. (askanews) - L'Ambasciatore libico a Roma Ahmed Elmabrouk Safar esclude che l'attacco alla sede diplomatica dell'Italia a Tripoli abbia avuto una matrice terroristica contrariamente a quanto le stesse autorità libiche, che fanno capo al governo d'Accordo nazionale del premier Faez al Sarraj, hanno affermato, accusando le milizie legate al generale Khalifah Haftar, rivale di al Sarraj, di essere responsabili dell'attacco.

Sabato scorso, due persone che si trovavano all'interno di un'auto sono morte a Tripoli nell'esplosione della vettura, avvenuta vicino all'ambasciata italiana.

"Le indagini sono ancora in corso, ma i primi dati escludono che si tratti di un atto terroristico. La Procura sta trattando l'incidente come un atto criminale", ha detto l'ambasciatore Safar durante una conferenza stampa sulle opportunità di investimento in Libia tenuta oggi nella sede diplomatica della Libia a Roma.

Il capo della missione diplomatica del governo d'Accordo nazionale riconosciuto dall'Onu ha addirittura messo in dubbio che l'attacco avesse come obiettivo quello di colpire l'ambasciata italiana.